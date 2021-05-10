Вышел в магазин, а сына оставил в номере: из окна гостиницы при загадочных обстоятельствах выпал ребенок

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

Из окна краснодарской гостиницы при загадочных обстоятельствах выпал ребенок. Несчастный случай произошел вечером 10 мая.

Как стало известно, отель находится около железнодорожного вокзала Краснодар-I. Именно здесь остановились мужчина вместе со своим 10-летним сыном - прибыли они из Тимашевска.

- На данный момент установлено, что 10-летний мальчик с отцом сняли номер в гостинице на втором этаже, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

После того, как семья заселилась, отец ненадолго отлучился в продуктовый магазин, чтобы взять перекус. А тем временем сын остался в номере один. Что произошло дальше, сейчас выясняют полицейские.

- В результате падения школьник получил травмы, - добавляют в Краснодарском ЛУ МВД на транспорте. - Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей детской краевой клинической больницы Краснодара.