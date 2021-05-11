Узнали, где будут отключения света в Сочи 11 мая 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Сочи 11 мая 2021 обещают сразу в нескольких районах курорта. Перебои со светом коснутся сотен людей. Работы эти плановые - энергетики проверяют, в порядке ли коммуникации, нет ли поломок. На время возможного ремонта в домах может погаснуть свет, но это, по словам рабочих, будет временно. «КП» – Кубань» узнала, где будут отключения света в Сочи 11 мая 2021.

В Адлерском районе с 08:00 до 19:00 проблемы с электроснабжением могут возникнуть в домах поселка Красная поляна. В зону отключения попадают улицы Вознесенская 10-50, Защитников Кавказа 30-40, Заповедная 1-10; Чкалова, Интернациональная, 10 лет Октября.

В Хостинском районе с 08:00 до 17:00 перебои со светом могут появиться у жителей улиц Леселидзе, Краснодонская, Армянская 10В, 12А, 14, 14/2.

В Центральном районе с 08:00 до 17:00 электроэнергию могут отключить на улицах Севастопольская 1-16, Восточная, Пластунская, Зеленая, Целинная, Виноградная, Яблочная, Тимирязева, Голенева.

Лазаревский район останется без света в промежутках между 08:00 и 17:00. Здесь подачу электричества отключат в поселке Горное Лоо на улицах Лоосская, Аштаракская, Плановая, Лозовая, поселке Верхне-Армянское Лоо на улицах Краснооктябрьская, Кировоканская, а также в переулках Дачный, Лорийский. Кроме того, в зону отключения попадают и другие населенные пункты - поселок Верхне-Армянская Хобза улицы Разданская, Рябиновая; поселок Лазаревское, улицы Айвазовского, Мирная, Пролетарская. А еще перебои со светом могут возникнуть в поселке Альтмец на улице Кленовая.

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