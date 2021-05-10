Фото: Павел МАРТИНЧИК

На Родительский день многие жители Кубани хотят навестить своих умерших родных, оставить гостинец. Потому самый популярный вопрос, который задают синоптикам, - какая будет погода в Краснодарском крае на Радоницу 2021.

Стоит сказать, ранее в МЧС уже предупредили о надвигающихся заморозках. По прогнозам, отметки рухнут в ночь на 11 мая. До минус 2 градусов температура упадет в юго-восточных и предгорных районах Кубани.

- В течение дня прогнозируется кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах возможен сильный ливень в сочетании с градом и шквалистым ветром до 20-22 метров в секунду, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском гидрометцентре.

Температура воздуха днем +10-15°, а на Черноморском побережье - 12-16 градусов.

В Краснодаре 11 мая облачно с прояснениями, но тоже возможен дождь, днем даже с грозой.

- Ветер западной четверти с переходом на южный 7-12 метров в секунду, - уточняют в Краснодарском гидрометцентре. - Утром и днем порывы возможны для 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +6 градусов, днем воздух прогреется лишь до 11-13 градусов.

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