Температура воды в Черном море 11 мая 2021: плохая погода не дает прогреться морю по всему побережью

Пляж в поселке Прасковеевка под Геленджиком Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на ненастную погоду, которая продержится весь день 11 мая по всему Черноморскому побережью, температура морской воды будет находиться в значениях предыдущих праздничных дней. А это значит, что купаться в море, как и в в прошедшие дни, пока что некомфортно из-за достаточно прохладной воды.

Неустойчивый характер погоды не позволяет воде у берегов прогреться до приемлемых для купания температур.

«КП» – Кубань» выяснила, какая температура воды в Черном море 11 мая 2021.

По данным сайта turtella.ru, во вторник море в Сочи прогреется до +15,8 °С, в Туапсе – до +15,7 °С. В Архипо-Осиповке температура морской воды составит + 15,1 °С, в Геленджике + 14,0, в Новороссийске + 14,6 °С. В Анапе + 14,2, в Витязево +14,4 °С.

Средние значения температуры морской воды в Сочи, к примеру, составляют в это время года примерно +17,7 °С. В Туапсе +17,1 °С. В Геленджике +21,5 °С, в Анапе + 16,3 °С. Так что постепенно с ростом температуры воздуха нагревается и вода у побережья курортов Черного моря.

Дождливая и ветреная погода повлияла и на температуру у берегов Азовского моря Кубани. Она стала понижаться: так, 11 мая в Приморско-Ахтарске море прогреется всего лишь до +15 °С, хотя несколько дней назад она составляла +18,2°С, такой же температуры будет море и в Голубицкой +15 °С.