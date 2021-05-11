В Сочи предупредили о возникновении смерчей 11 и 12 мая

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Метеорологические службы Сочи предупредили жителей и гостей города об образовании смерчей над морем.

- До конца дня 11 мая, а также утром 12 мая на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем, - сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Жителям и гостям Сочи рекомендовано соблюдать все меры предосторожности и по возможности держаться подальше от воды. Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что плохая погода не дает прогреться морю по всему побережью. Температура воды в Черном море 11 мая 2021 останется в пределах значений прошедших праздничных дней.