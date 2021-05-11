В Сочи сгорела шашлычная на улице Дарвина

Фото: МЧС России по Краснодарскому краю

Вечером 10 мая, в 20.17, на пульт диспетчеру МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о пожаре. Горело частное строение в пос. Кудепста по улице Дарвина.

К месту происшествия выдвинулись три пожарные машины и восемь спасателей.

- Прибыв на пожар, было установлено, что площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, - сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

Через полчаса после прибытия пожар удалось потушить. О пострадавших не сообщается.