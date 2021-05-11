Погода в Краснодаре на 11 мая 2021 года: штормовой ветер и сильный дождь накроют столицу Кубани

В целом в Краснодаре 11 мая синоптики обещают кратковременный дождь, днем - с грозой, порывы ветра будут достигать до 18 м/c Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильный дождь, практически штормовой ветер с порывами до 18 м/c и температура не выше +11, которая вкупе со всеми остальными факторами ощущается всего лишь как +2 - такая погода ожидает сегодня жителей и гостей столицы Кубани.

- В целом в Краснодаре 11 мая синоптики обещают день облачный, с прояснениями. Будет идти кратковременный дождь, днем ожидается дождь с грозой, - сообщает Краснодарский гидрометцентр.

Ветер весь день будет дуть западный с переходом на южный с порывами до 7-12 м/с, утром и днем порывы могут достигать 13-18 м/с. Граждан просят быть осторожными и не находиться под шаткими конструкциями.

Температура воздуха ночью в городе составит + 8…+10°, днем всего лишь +11…+13°.

Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что грозы, град и шквалистый ветер пришли на Кубань на Радоницу. Это последний удар стихии перед солнечной неделей с рекордными температурами.