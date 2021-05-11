В Сочи мужчина угнал чужой автомобиль, избив его владельца

Фото: пресс-служба УВД по городу Сочи.

В Сочи мужчина, который попросил водителя автомобиля Hyundai подвезти его, набросился затем на владельца машины. Об этом сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.

В полицию обратился местный 32-летний житель Сочи. Он рассказал, что взялся подвезти незнакомого молодого человека. Подъехав к указанному месту, водитель получил удар камнем по голове. Пассажир выкинул водителя из салона, сел за руль и удрал на чужой машине.

- Похищенный автомобиль полицейские обнаружили разбитым, машина ударилась о бетонную недалеко от места угона, - сообщили в ведомстве.

Похитителя по горячим следам задержали сотрудники угрозыска. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний местный житель. Преступник задержан и ему грозит до семи лет лишения свободы.