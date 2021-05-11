Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 11 мая выросло на 91

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае пятый день держится на отметке ниже 100 человек, 11 мая выявлен 91 случай Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал данные о новых случаях заражения COVID-19 в регионе. По последней информации, число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 11 мая 2021 выросло на 91.

Заболевших коронавирусом выявили в 23 муниципалитетах Кубани. Лидирует по заболеваемости Краснодар - 31 случай, далее идет Сочи – 10 заболевших.

В Динском и Туапсинском районах - по шесть заболевших. В Геленджике - пять положительных пациентов. Пять – в Геленджике и три – в Анапе.

В целом, на 11 мая общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Краснодарском крае составило 46 549. Выздоровели 41 111 жителей. Скончались – 2 798.

По данным на 11 мая, по России выявлено 8 115 положительных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.