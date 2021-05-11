Трагедия в Казани: Вениамин Кондратьев приказал провести во всех школах Кубани проверку систем безопасности

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев приказал провести во всех школах края проверку систем безопасности, сообщает администрация края.

Эта вынужденная мера связана с трагедией, которая произошла утром 11 мая в 175-й школе Казани. Там вооруженный упырь в 175-й школе расстрелял 8 человек - 7 учеников и одну учительницу, еще 32 человека пострадали.

- С привлечением экспертов из силовых структур на базе министерства образования края будет создана рабочая группа, задача которой проанализировать все риски и предпринять необходимые меры для недопущения подобных трагедий, - сказал губернатор.

В ближайшее время в администрации соберется заседание антитеррористической комиссии.

Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родителям погибших и пострадавших в страшной бойне учеников казанской школы.

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