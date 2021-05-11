Мариинский бульвар в центре Краснодаре укладывают плиткой

Фото: пресс-служба мэрии города На Мариинском бульваре в Краснодаре начали укладывать тротуарную плитку

Мариинский бульвар в центре Краснодаре укладывают тротуарной плиткой, сообщает мэрия города.

- Компания-подрядчик почти завершает демонтажные работы. Идет установка бордюров, укладка тротуарной плитки, - уточнили в мэрии.

Мариинский бульвар расположен в центре Краснодара по улице Октябрьской, его территория занимает площадь 1 га. Бульвар благоустраивают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».