Мэр Сочи Алексей Копайгородский направил президенту Татарстана телеграмму с соболезнованиями

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Мэр Сочи Алексей Копайгородский послал телеграмму с соболезнованиями Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову. Он пожелал всем причастным к трагедии, которая произошла 11 мая в школе №175 города Казани, терпения и стойкости.

- Прошу передать от сочинцев слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, - говорится в телеграмме.

Алексей Копайгородский отметил, что сочинцы в этом горе готовы протянуть руку помощи.

Глава Сочи написал, что приглашает на реабилитацию семьи всех учеников и педагогов школы, подвергнувшихся бесчеловечной атаке, в любое удобное для них время.

Ранее мэр Краснодара Евгений Первышов выразил соболезнования родителям погибших и пострадавших в Казани детей. Глава краевой столицы также предложил любую помощь, которая может понадобиться пострадавшим.

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