Фотопутешествие в царство горной природы

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

По уже сложившейся традиции в начале летнего сезона на центральной площади горного курорта открываются экспозиции лучших фотохудожников-исследователей Западного Кавказа. В этом году гости «Роза Хутор» смогут увидеть 25 фотополотен научного сотрудника Кавказского природного заповедника, опытного натуралиста и неутомимого публициста Сергея Трепета.

Его работы, посвященные ландшафтному и биологическому разнообразию региона, впечатлят гостей курорта не только величием труднодоступных горных склонов, но и познакомят с их наиболее примечательными обитателями – крупными млекопитающими, хищными и травоядными.

«Фотовыставка Сергея Трепета открывает Кавказские горы множеству неискушенных людей. Через красоту снимков, уникальность пойманных моментов, искренние слова автора в подписях к фото, наши гости почувствуют горячую любовь и заботу об уникальной горной природе», - говорит директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Сергей Трепет как исследователь глубоко изучил Кавказские горы, в объектив его фотокамеры попали самые труднодоступные места, в которые можно попасть только в научных целях. Теперь, благодаря выставке на «Роза Хутор», все желающие увидят эти неотразимые в любое время года ландшафты и наиболее редкие виды населяющих их животных.

Южная граница Кавказского заповедника пролегает вблизи курорта, что позволяет развивать партнерские отношения и совместно рассматривать вопросы развития туризма и сохранения уникальной природы Сочинского горнотуристского кластера и прилегающих территорий.

«Кавказский заповедник – открыл первые туристические маршруты более 85 лет назад, соблюдая при этом свой высокий природоохранный статус и приоритеты в охране природы. Территория заповедника находится в окружении крупнейших национальных туристских дестинаций, поэтому помимо основной задачи сохранения первозданной природы, нам важно просвещать наших гостей, вдохновлять их на заботу через понимание ее ценности», - комментирует заместитель директора Кавказского заповедника Ольга Пегова. По ее словам, «выставка на «Роза Хутор» станет одним из значимых событий в таком экологическом просвещении».

Выставка Сергея Трепета на центральной площади продлится весь летний сезон, который обычно продолжается до поздней осени. Затем эти фотоработы украсят офисные помещения курорта, где будут напоминать сотрудникам о красоте и хрупкости природы Западного Кавказа, путь к которой для большинства жителей и гостей России начинается на «Роза Хутор».