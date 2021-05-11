В мэрии Геленджика назвали ложью информацию о строительстве в городе «Диснейленда»

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В мэрии Геленджика назвали вымыслом сообщения о том, что в городе киностудия "Союзмультфильм" начнет строить парк развлечений по типу "Диснейленда".

В частности, главный архитектор Геленджика Екатерина Семенова заявила изданию "Коммерсантъ", что распространенная рядом СМИ информация об этом является ложью.

- Никакого подобного проекта в работе администрации Геленджика нет. Я как главный архитектор города никому никаких комментариев не давала, - сказала Екатерина Семенова.

Ранее газета "Известия" написала, что парк развлечений собираются возвести на территории городского дендрария Геленджика, площадь его составляет 54 га.

В 2000-х там располагался парк аттракционов «Адмирал Врунгель». Сейчас этот участок простаивает. Эксперты подсчитали, что инвестиции в проект могут составить до 80 млрд рублей.