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Общество11 мая 2021 16:31

Анапу посетили за майские праздники почти 90 тысяч туристов

Это почти в два раза больше, чем планировали принять в городе-курорте
Инна БОРИСОВА
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За 10 дней майских праздников в Анапе побывали 89 тысяч туристов

За 10 дней майских праздников в Анапе побывали 89 тысяч туристов

Фото: Виталий КАРНАУХ

За 10 дней майских праздников в Анапе побывали 89 тысяч туристов. Власти, открывая курортный сезон 1 мая, рассчитывали, что город-курорт примет около 50 тыс. туристов.

- В период майских праздников в Анапе функционировало 245 объектов размещения со средней загрузкой 76%, - сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Анапы.

В Геленджике за это же время отдохнули 73 тыс. человек.

Сочи обошел Анапу и Геленджик по количеству туристов - в городе побывали за майские праздники более 230 тыс. человек. Объем загрузки средств размещения в Сочи за 10 дней составил в среднем более 82%.

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Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский (читать далее)