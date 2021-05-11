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Рыжего не тереть! В Сочи починили известную достопримечательность. Скульптуру певца из «Иванушек» вернули на место. Об этом сообщили в соцсетях.

Фигура знаменитого сочинца появилась на месте уже 9 мая, через четыре дня после того, как её сломали вандалы. Однако теперь там установили ограждение и надпись: «Рыжего не тереть!».

Напомним, в ночь на 5 мая в Сочи произошел инцидент. Камеры зафиксировали, что двое неизвестных сначала отправляют копию рыжего «Иванушки» на асфальт, а потом пытаются утащить с собой. Однако совершить задуманное не получилось - вандалы лишь сломали статую.

Саму статую сочинец Андрей Григорьев-Апполонов установил на курорте 20 августа 2019 года.