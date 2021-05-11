Два самолета из Москвы не смогли сесть в аэропорту Геленджика из-за плохой погоды

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В аэропорту Геленджика два самолета из Москвы не смогли приземлиться из-за сильного ветра.

- Его порывы в районе взлетно-посадочной полосы - 10-11 метров в секунду, - сообщили в аэропорту курорта.

Ранее два самолета из Москвы были направлены на запасные аэродромы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в регионе в течение дня будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 20-22 м/с. Температура воздуха в юго-восточный предгорьях днем 10-15°С, на Черноморском побережье ночью 7-12°С, днем 11-16°С.

Последствия урагана в Краснодаре 11 мая 2021 устраняют в столице Кубани. Сегодня в Краснодаре идёт сильный дождь, на дорогах уже работает водооткачивающая техника.