Новая начальная школа на Гидрострое в Краснодаре примет учеников уже 1 сентября

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Новая начальная школа в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре готова на 70%. Сейчас в самой школе идут отделочные работы, сообщает пресс-служба администрации города. Ученики смогут сесть за парты в новой школе уже 1 сентября этого года.

- Трехэтажный корпус с основным зданием свяжет переходная галерея на уровне второго этажа. Общая площадь нового корпуса составляет 7,3 тыс. кв. м, - уточнили в мэрии.

Новый блок начальной школы возводят на территории школы №46. Здесь после сдачи разместятся медицинский блок, пищеблок со столовой на 200 мест, группа продленного дня, комната дневного отдыха и игровая. У ребят будет также свой стадион для занятий спортом.