Вор вынес из квартиры в Краснодаре 53 млн рублей наличными

Житель Ростова-на-Дону похитил из квартиры краснодарца 53 млн рублей Фото: Александр ГЛУЗ

В Краснодаре из квартиры, расположенной по улице Кубанской, вор вынес 53 млн рублей. Сигнализация в квартире отсутствовала, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- Воспользовавшись отсутствием хозяев, 42-летний мужчина, предварительно подобрав ключи к двери, проник в квартиру и похитил 53 млн рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе силового ведомства.

В ходе следственных действий удалось установить преступника. Им оказался житель Ростова-на-Дону, ранее не судимый. Подозреваемый задержан, его судьбу сейчас решают следователи.