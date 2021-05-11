Вор вынес из квартиры в Краснодаре 53 млн рублей наличными

Житель Ростова-на-Дону похитил из квартиры краснодарца 53 млн рублей
Фото: Александр ГЛУЗ
В Краснодаре из квартиры, расположенной по улице Кубанской, вор вынес 53 млн рублей. Сигнализация в квартире отсутствовала, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
- Воспользовавшись отсутствием хозяев, 42-летний мужчина, предварительно подобрав ключи к двери, проник в квартиру и похитил 53 млн рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе силового ведомства.
В ходе следственных действий удалось установить преступника. Им оказался житель Ростова-на-Дону, ранее не судимый. Подозреваемый задержан, его судьбу сейчас решают следователи.