На Кубани спрос на специалистов в сфере туризма вырос в три раза

На побережье Краснодарского края в этом году очень востребованы официанты, бармены, повара, аниматоры и бариста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодарском крае спрос на специалистов в сфере туризма и гостиничного бизнеса в апреле поднялся на 33% в сравнении с мартом этого года и в три раза - с апрелем 2020 года, сообщают аналитики HeadHunter.

- Туризм и гостиничный бизнес вошли в топ-5 самых востребованных работодателями региона профессиональных сфер. Число таких предложений в апреле составило 10% от общего количества вакансий на hh.ru на Кубани, - сообщили в пресс-службе hh.ru Юг.

В Сочи и Анапе спрос на персонал в сфере туризма и гостиничного бизнеса вырос в 2,5 раза в сравнении с 2019 годом, в Геленджике и Туапсе - в 3 раза. Особенно в цене горничные, бариста, аниматоры, официанты.