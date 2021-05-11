Ядовитый сорняк из Абхазии угрожает пляжам Сочи

Фото: пресс-служба Национального парка Сочи

Ученые Сочинского национального парка считают, что опасный вид сорняка - витекс, может вытеснить безвозвратно местную краснокнижную растительность Черноморского побережья Кубани. Это растение может добраться до берегов Сочи из Абхазии.

- Витекс прибрежный может погубить морскую горчицу, желтый мачок, морскую лилию, прибрежный молочай и ряд других, которые включены в Красную книгу России и Красную книгу Краснодарского края, - сообщают специалисты нацпарка.

Витекс прибрежный - агрессивный кустарник, который стелется по земле. Стебли этого растения четырехгранные, укореняющиеся в узлах, ползучие, хаотично распростертые. Молодые веточки шелковисто-войлочные. Плоды витекса прибрежного достигают в диаметре 5-6 мм. Легко переносятся ветром и течением.