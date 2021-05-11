Матч плей-офф Лиги ВТБ между «Локомотив-Кубань» и «Химками» начался с минуты молчания в память о погибших в Казани

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодаре игра баскетбольных клубов «Локомотива-Кубань» и «Химки» началась с минуты молчания в память о погибших в Казани.

Напомним, что сегодня утром в Казани неизвестные открыли стрельбу в гимназии №175, есть погибшие, среди них дети. Пострадавшие доставлены в больницы столицы республики, за их жизни борются врачи.

- Первый матч плей-офф Единой лиги ВТБ завершился со счетом 89:80 в пользу спортсменов Краснодарского края, - сообщили в клубе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Сочи готов оказать любую помощь в восстановлении здоровья всех, кто пострадал в трагедии, которая произошла в Казани 11 мая в лицее №175. Любую помощь пострадавшим в трагедии в Казани предложил также и мэр Краснодара Евгений Первышов. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил свои соболезнования родным и близким погибших.