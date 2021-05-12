Узнали, где будут отключения света в Сочи 12 мая 2021

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Отключения света в Сочи 12 мая 2021 обещают сразу в нескольких районах курорта. На время возможного ремонта в домах может погаснуть свет, но это, по словам рабочих, будет временно. «КП» – Кубань» узнала, где будут отключения света в Сочи 12 мая 2021.

В Адлерском районе с 06:00 до 18:00 не будет света на улице Липецкая, в СТ «Локомотив», селе Липники, на улице Брянская, в СТ «Огонёк», на улицах Афипская, Краснофлотская, СТ «Липники», «Фантазия», улицах Карла Маркса (частично), Кирова (частично), Просвещения (частично), Демократическая (частично), Бестужева (частично), в переулке Бестужева, на улицах Кирпичная, Фабричная, Ленина (частично), Голубые дали (частично), Ворошиловградская, Блинова, Комунаров, Миндальная.

В Хостинском районе с 08:00 до 17:00 – на улицах Юбилейная (частично), Кипарисовая (частично), Верховская (частично), Малая (частично), Леселидзе, Краснодонская (частично), Армянская 10В, 12А, 14, 14/2.

Жители Центрального района останутся без света с 08:00 до 17:00 - улицы Комсомольская (частично), Орджоникидзе 6, Восточная (частично), Целинная, Виноградная, Яблочная (частично), Тимирязева (частично).

Лазаревский район планирует отключение света с 08:00 до 17:00 на улицах в поселках Альтмец, Верхне-Армянское Лоо, Горное Лоо, Верхне-Армянское Лоо, на улицах Краснооктябрьская, Кировоканская, переулок Дачный, Лорийский, в селе Верхне-Армянская Хобза, на улице Разданская и Рябиновая, в поселке Вардане на Молодежной, в Вишневка, улице Казанская (частично), Майкопская (частично), Республиканская (частично), пер. Бородина и Высотный.