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Траурная акция в память о погибших в Казани пройдет в Краснодаре 12 мая.В ней примет участие молодёжь города. Напомним, что сегодня утром в Казани неизвестные открыли стрельбу в гимназии №175. По последним данным, жертвами стали девять человек, семеро из них — дети.

- Начиная с 9:30, к подножию Поклонного креста возле собора Александра Невского принесут игрушки и цветы, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара. - На этом же месте в 20:00 зажгут свечи и объявят минуту молчания.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что любую помощь пострадавшим в трагедии в Казани предложил мэр Краснодара Евгений Первышов.