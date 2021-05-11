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В Краснодаре горит бизнес-центр на улице Путевой. Площадь пожара увеличилась до 450 квадратных метров. В 21:35 диспетчеру краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре.

В 21:36 к месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России. В 21:45 по прибытию на место ЧП установлено, что горит одноэтажное здание. По предварительной информации, это бизнес-центр. Сейчас уточняется, кому принадлежат охваченные огнем помещения.

- К тушению пожара привлечены от МЧС России 44 человека личного состава и 14 единиц техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. – В 22:29 огонь удалось локализовать. Пострадавших и травмированных нет.

На кадрах видно, что пожарные вынесли из магазина клетки с животными.