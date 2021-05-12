На Кубани заключенный пытался заразить сотрудников полиции ВИЧ

Проводится проверка

Заключенный пытался заразить инфекцией сотрудников полиции в Северском районе. Мужчина, у которого диагностированы ВИЧ и туберкулез, попросил ручку и листочек в изоляторе временного содержания. Он хотел написать обращение в прокуратуру. Но когда полицейские выполнили просьбу задержанного, он воткнул шариковую ручку себе в живот.

- Ранее неоднократно судимый мужчина умышленно повредил старый операционный шов на животе. Полицейскими была оказана первая помощь. Задержанного передали «скорой помощи», сейчас он находится под наблюдением врачей, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Известно, что полицейские приняли необходимые меры, чтобы не соприкоснуться с кровью инфицированного.