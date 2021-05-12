Последние новости на 12 мая 2021: в Геленджике опровергли строительство «Диснейленда»

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Последние новости на 12 мая 2021. В мэрии Геленджика назвали ложью информацию о строительстве в городе «Диснейленда». Ранее сообщения о том, что в Геленджике парк развлечений начнет строить «Союзмультфильм», появились в ряде федеральных и региональных СМИ.

На Кубани спрос на специалистов в сфере туризма вырос в три раза. Также востребованы и работники гостиничного бизнеса.

Новая начальная школа на Гидрострое в Краснодаре примет учеников уже 1 сентября. Сейчас готовность объекта, рассчитанного на 400 мест, составляет 70%.

Ядовитый сорняк из Абхазии угрожает пляжам Сочи. Стелящийся по земле кустарник витекс несет реальную опасность краснокнижным растениям Черноморского побережья Кубани.

Вор вынес из квартиры в Краснодаре 53 млн рублей наличными. Сигнализация в доме, где хранилась немалая наличность, отсутствовала.