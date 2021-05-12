Погода в Краснодаре на 12 мая 2021 года: ураган и ливни надвигаются на мегаполис Фото: Михаил ФРОЛОВ

Майские каникулы позади. Впереди самая короткая рабочая недели в месяце. Она продлится всего три дня. Но погода уже подготовила сюрпризы для жителей краевого центра.

По прогнозам синоптиков, сегодня нельзя выходить из дома без зонтиков. Иначе есть риск попасть под мощнейший ливень.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 12 мая 2021 года.

- Ожидаются кратковременные дожди, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Порывы ветра будут достигать 18 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит 19 градусов.