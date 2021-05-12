Фото: mup_vodokanal_sochi

Дожди спровоцировали сход оползня в Сочи. В пансионате «Шексна» из-за аварии ограничили водоснабжение. Об этом сообщила пресс-служба Сочи "Водоканал".

Порыв водовода произошел 11 мая сразу на нескольких участках в поселке Вардане Лазаревского района.

Повреждены два напорных водовода диаметром 200 мм от водопроводной насосной станции «Шексна» до резервуара чистой воды «Шексна».

Восстановительные работы осложнились тем, что на месте схода оползня трубопроводы залегают на глубине до шести метров.

На одном из аварийных участков находится объект капитального строительства и проходят две кабельные линии 10 кВт.

На месте сошедшего оползня работают три аварийные бригады, последствия устраняют с помощью трех единиц автотехники и трех единиц специализированной техники.