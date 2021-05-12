Полиция Краснодара проводит проверку по факту стрельбы в ЖК «Адмирал»

Поверка продолжается Фото: Василий Вахрин

Стрельба в ЖК «Адмирал» случилась поздно вечером 11 мая. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. Позже стало известно, что между женщиной – водителем иномарки и охранником произошел конфликт. После этого двое знакомых автоледи пришли на разборки, один из них выстрелил в "обидчика" из травматического пистолета.

- По факту стрельбы в ЖК «Адмирал» проводится проверка. Охранник был ранен и доставлен в больницу, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.