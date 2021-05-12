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Въезд иногородних автомобилей в Сочи могут ограничить. С такой инициативой выступили депутаты Законодательного собрания Кубани.

Для этого они хотят подготовить соответствующий запрос департамента транспорта курорта в федеральный офис «Росавтодора» с просьбой пояснить возможность введения этой процедуры.

- Обсуждаются возможности использования опыта других городов в организации транспортного движения, платных перехватывающих парковок с автобусными остановками для пересадки туристов на общественный транспорт. Также возможен контроль количества иногородних такси и работы частных предприятий маршрутных автобусов на территории Сочи, - отмечается в материалах регионального парламента.

Напомним, количество отдыхающих, прибывших в Сочи с 1 по 10 мая 2021 года, составило 232 тыс. человек.