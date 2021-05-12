Фото: пресс-служба Международного аэропорта Сочи

Авиабилеты в Сочи подешевели. После майских праздников россияне могут бюджетно полететь на курорт. Об этом сообщают туроператоры.

Вылет из Москвы без багажа 12 мая стоит всего 1499 рублей. Но, как отмечают эксперты, чем ближе выходные, тем дороже становятся билеты.

Однако, в обратном направлении авиабилетов с такими ценами уже нет. Минимальная цена вернуться обратно в Москву 20 мая за 2,200 тысячи рублей и за багаж придется доплатить около тысячи рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, авиабилеты в Сочи из Москвы подорожали