На майские праздники в Краснодарском крае отдыхали более 680 тысяч туристов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

С начала курортного сезона, а в этом году он стартовал 1 мая, курорты Краснодарского края посетили более 680 тысяч человек. Рост турпотока составил 20%. Самыми популярными направлениями стали Сочи, Анапа и Геленджик.

- С 1 по 11 мая в Сочи отдыхали 232 тысячи человек, в Анапе - 89 тысяч туристов, в Геленджике – 73 тысячи человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Отели на побережье Черного моря были заполнены на 80%, на Азовском море заполняемость составила 43%, в степной и предгорной зонах – 58%.

В течение всего летнего сезона на курортах Краснодарского края будет работать оперативный штаб. Особое внимание уделяется соблюдению антиковидных требований. В средствах размещения обязательна термометрия, в закрытых помещениях туристы должны оставаться в масках.