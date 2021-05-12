Фото: пресс-служба Международного аэропорта Сочи

Рекорд по приему туристов установили в Сочи. За эти майские праздники аэропорт курорта обслужил 372 409 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Это на 95% больше, чем за аналогичный период 2019 года. За эти 11 дней было обслужено немногим меньше пассажиров, чем в новогодний период. Последний день апреля оказался самым «богатым» на пассажиров. За указанный период аэропорт принял 2 716 рейсов на прилёт и вылет и обслужил 2 370 тонн багажа. А сегодня в аэропорту Сочи зарегистрирован 3-миллионный пассажир.

Наиболее популярными маршрутами в начале мая стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Прирост пассажиропотока на внутренних направлениях в сравнении с 2019 г. превысил 100-процентный показатель.