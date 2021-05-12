Названы три самых посещаемых туристами города на побережье Кубани в майские праздники

В течение всего летнего сезона на курортах Краснодарского края будет работать оперативный штаб Фото: Галина КОПЫЛОВА

С 1 по 11 мая курорты Краснодарского края посетили более 680 тысяч туристов, это на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Самыми популярными городами на побережье стали Сочи, Анапа и Геленджик.

- За первые 10 дней мая Сочи принял 232 тысячи человек, Анапу посетили 89 тысяч туристов, Геленджик – 73 тысячи человек, - сообщили «КП» - Кубань» представители администрации.

Примечательно то, что туристы чаще всего выбирали отели категории 4-5 звезд, работающие по системе «все включено». Эта тенденция сохранится на протяжении всего лета.

- Заполняемость отелей на Черноморском побережье достигла 80%. На Азовском – 43%, в степной и предгорной зонах – 58%, - сообщили в минкурортов.

Стоит отметить, что отели уже начали бронировать и на высокий сезон. Уже предоплату внесли за 89% номерного фонда региона. Летом на курортах Краснодарского края ожидается аншлаг. Напомним, что в крае сохраняется масочный режим, в закрытых помещениях туристы должны находиться в масках.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что рекорд по приему туристов установили в Сочи. За эти майские праздники аэропорт курорта обслужил 372 409 пассажиров.