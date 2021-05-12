Фото: sochi.ru.

Пассажиры не могут вылететь из Екатеринбурга в Сочи. Из-за неисправности самолета рейс задерживают на 7 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Как пояснили сотрудники ведомства, задержка авиарейса произошла в связи с технической неисправностью воздушного судна Boeing 737 авиакомпании "Россия".

По расписанию, самолет должен был вылететь в Сочи в 03:20. Однако, сейчас дата вылета назначена на 10:30.

194 пассажира, в том числе 20 детей зарегистрированы на данный рейс.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, причиной задержки самолета из Сочи – Ростов-на-Дону назвали техническую неисправность.