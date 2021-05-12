В поселке Лермонтово Туапсинского района сгорело прогулочное судно

Скриншот с видео

В курортном поселке Лермонтово Туапсинского района утром 12 мая загорелось прогулочное судно. Очевидцы вызвали на место пожарных. С огнем спасатели справились меньше, чем за час.

- Сообщение о возгорании катера на причале устья реки «Шапсухо» поступило в 04:49. Огонь охватил 48 квадратных метров. В 05:45 пожар был полностью ликвидирован. К тушению пожара привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что пострадавших и травмированных нет. Будут ли восстанавливать катер, неизвестно.

Местные жители сообщают, что судно принадлежит тому же человеку, катер которого в 2019 году перевернулся в Джубге. Тогда погибли две женщины. А хозяин сейчас отбывает условный срок.