Фото: sochi.ru.

Глава Сочи поздравил медсестер с профессиональным праздником. В больницах и поликлиниках курорта работают 2300 сотрудников среднего медицинского персонала. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.

- Выражаю искреннюю признательность медицинским сёстрам и медицинским братьям за их нелёгкий повседневный труд, которому они посвятили жизнь, за заботу и сочувствие к пациентам. С праздником! - поздравил Алексей Копайгородский.

Глава города также отметил, что средний медперсонал сейчас на передовой борьбы с коронавирусом. Глава администрации подчеркнул, что к медсестрам и медбратьям в Сочи со времен Великой Отечественной войны особое отношение.

Медицинский колледж Сочи ежегодно выпускает около 90 специалистов по направлению «Сестринское дело».