Фото: sochi.ru.

Пасхальные яйца Фаберже привезут в Сочи. Шедевры ювелирного искусства из собрания петербургского Музея впервые покажут на выездной выставке. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.

Это первая выездная выставка в истории Музея Фаберже и пройдет она с 29 мая по 15 сентября на морском вокзале Сочи.

- Открытие выставки - очень значимое для наших жителей и гостей курорта культурное событие. Она будет работать на протяжении всего летнего сезона, - рассказал Алексей Копайгородский.

На выставке «Фаберже. Сокровища императорской России" можно будет увидеть порядка 150 уникальных произведений русского ювелирного искусства.

Однако, ключевыми экспонатами станут шесть больших пасхальных яиц.