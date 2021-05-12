В Краснодаре с 12 мая проезд в общественном транспорте подорожал до 30 рублей

Последний раз оплата проезда дорожала в 2019 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 12 мая проезд в общественном транспорте Краснодара подорожал до 30 рублей. Рост тарифа – последний шанс для КТТУ не попасть в долговую яму снова. Об этом представители департамента и управления транспорта рассказали на брифинге.

Эксперты посчитали, что если не увеличить стоимость проезда, то к концу года долг предприятия вырастет в огромную сумму.

- Рост тарифа – вынужденная мера, если мы не сделаем это сейчас, то уже с 1 июля начнет расти кредиторская задолженность, которая к концу года составит 200 миллионов рублей. Как раз та сумма, которую мы получим, если увеличим стоимость проезда на два рубля, - рассказал главный инженер КТТУ Геннадий Фролов.

Кроме того, около половины затрат идут в фонд оплаты труда и различные отчисления в социальные фонды, потом деньги нужны для оплаты электричества, ремонта и техобслуживания.

Отметим, что последний раз цены на проезд в транспорте Краснодара повышали в июле 2019 года, а погасить долги предприятию помогали субсидии, в том числе и коронавирусные. Напомним, что пассажиропоток за это время снизился на 17%, что естественно отложилось на финансовом состоянии предприятия. Из-за этого многие сотрудники стали увольняться из КТТУ, ведь их зарплаты не соответствовали условия труда. После повышения тарифа оплату сотрудникам хотят повысить.