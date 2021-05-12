В Анапе снесли 12-этажный самострой

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В городе-курорте Анапе закончили демонтаж многоквартирного дома, который возвели девять лет назад. Здание на углу улиц Калинина и Таманской было построена без разрешительных документов с нарушением градостроительных норм. Тут не было предусмотрена придомовая территория. Об этом «КП»-Кубань» рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Судебное решение о сносе объекта самовольного строительства вступило в законную силу в 2015 году. Предприниматели его не исполнили, поэтому начали судебные тяжбы. По итогу здание отдали под снос в администрацию, - уточнили в мэрии.

Демонтаж многоэтажки закончили на майских праздниках. Сейчас там не осталось даже строительного мусора.