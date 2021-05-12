Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 12 мая выросло на 94

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 12 мая апреля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 94 человека. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи, Динской район и Анапа здесь выявили 26, 15, девять и семь человек соответственно. В Славянском районе коронавирусом заразились шесть человек, в Туапсинском – пять.

- В Новороссийске и Тихорецком районе в госпитали поступили по три человека. По два человека заболели в Кореновском, Абинском, Новопокровском, Крымском районах. Единичные случаи зафиксированы в Геленджике, Горячем Ключе, Белореченском, Брюховецком, Калининском, Кавказском, Отрадненском, Темрюкском, Тимашевском, Усть-Лабинском, Павловском и Белоглинском районах, - сообщили «КП»- Кубань» в оперштабе региона.

В стационаре с COVID -19 остаются 1044 человека. На дому лечатся 1559 человек.