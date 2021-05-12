Аэропорт Геленджика принял 26 тысяч пассажиров на майские праздники

Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик

С 30 апреля по 10 мая аэропорту Геленджика поставил рекорд – обслужил 26 тысяч пассажиров и провел около 162 взлетно-посадочных операций. В тройку лидеров по объему перевезенных в период каникул пассажиров вошли авиакомпании: S7 Airlines, «Победа» и «Аэрофлот» на своих рейсах они перевезли на курорт 16 143 человека.

При этом 8 мая был поставлен рекорд по дневному пассажиропотоку в майские праздники — в этот день аэропорт принял и отправил три тысячи человек.

- Маршрутная сеть аэропорта стала значительно шире даже в сравнении с доковидным 2019 годом. Тогда, в период майских праздников, рейсов, которые выполнялись на курорт было значительно меньше, а такого дневного пассажиропотока мы достигали только в июне. Это свидетельствует не только о развитии региональных воздушных перевозок, но и в большей степени о том, что популярность Геленджика среди жителей нашей страны растет , - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе аэропорта города Геленджика.

Из-за увеличения пассажиропотока часы работы аэропорта продлили с 31 мая. Теперь он работает до 23:00. Это поможет принять большее количество рейсов и минимизировать нагрузки в пиковые часы.