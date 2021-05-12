Жители Краснодарского края на майские праздники проводили время на дачах

МТС проанализировала индекс цифровой активности краснодарцев с 1 по 10 мая. Оказалось, что кубанцы, если и путешествовали, то на недалекие расстояния.

- Жители края, если выезжали из дома, то отдыхали в среднем до трех дней. Кубанцы ездили в Горячий Ключ, Сочи, Геленджик, Лаго-Наки. Примерно треть абонентов МТС традиционно поехала на дачи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в компании.

Также на майских праздниках резкий рост показали геймерские платформы – до шести раз. Втрое чаще кубанцы обращались к телемедицинским сервисам. Несмотря на постоянный рост подписок на онлайн-кинотеатры, их востребованность по-прежнему увеличивается год к году. В этом году двукратный прирост зрителей онлайн объяснялся также запуском новой площадки KION, которую отличают собственные фильмы и сериалы.

- В то же время Краснодарский край стал одним из наиболее востребованных регионов для внешних туристов. Сочи на майских праздниках побил все рекорды посещаемости. Такого количества отдыхающих из других регионов вне летнего сезона здесь еще не было. Наибольший приток туристов произошел с 1 мая. Отток наблюдался 6 мая. Чаще всего в Сочи приезжали туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, - добавили в МТС.