Два человека пострадали в лобовом ДТП в Белореченском районе

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария с двумя пострадавшими случилась 11 мая в 20:00 на дороге «Мирный-Бжедуховская-Беляевский», что в Белореченском районе. По предварительным данным, 61-летний водитель за рулем «двенадцатой» на большой скорости вылетел на встречку и протаранил Opel.

- В результате водитель и 26-летняя женщина-пассажир отечественного автомобиля доставлены в больницу, - сообщили «КП»-Кубань» в отделе пропаганду УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Все обстоятельства аварии уточняются.