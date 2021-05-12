РНКБ начинает кредитование самозанятых

Банк РНКБ запускает выдачу кредитов для самозанятых на выгодных условиях. Теперь самозанятые клиенты, зарегистрированные как плательщики налога на профессиональный доход (НПД), могут воспользоваться всеми кредитными программами банка, включая льготные, наравне с официально трудоустроенными гражданами. Ранее, до внесения изменений в действующее законодательство, самозанятым был доступен ограниченный перечень банковских программ кредитования.

В настоящее время РНКБ готов предложить официально зарегистрированным самозанятым кредиты для разных целей, в том числе:

- кредит наличными: до 2 млн. руб. на срок до 7 лет, ставка – от 9,9%;

- кредитная карта с бесплатным выпуском и обслуживанием: лимит до 300 тыс. руб. с льготным периодом до 55 дней;

- автокредит: с первоначальным взносом от 15%, сроком до 7 лет, ставка – от 8% годовых;

- рефинансирование потребительских кредитов: до 3 млн. руб. на срок до 7 лет, ставка – от 9,9%;

- ипотека: все действующие программы на покупку жилья на первичном и вторичном рынке, с первоначальным взносом от 10%, ставка – от 5,5%;

- кредит на потребительские цели под залог недвижимого имущества на срок до 25 лет, ставка – от 12,49%.

Напомним, что постановку на учет в качестве самозанятого можно осуществить онлайн без посещения ФНС и банковского офиса. Для этого достаточно заполнить анкету в мобильном приложении банка РНКБ. При этом клиентам, которые подают данные о доходах от профессиональной деятельности через мобильное приложение РНКБ, банк предлагает сниженную процентную ставку по всем кредитным программам.

Для того, чтобы воспользоваться нужной кредитной программой, необходимо подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка, дождаться одобрения и обратиться в офис для получения кредита. При выдаче одобренного кредита нужно предоставить только паспорт и справку о состоянии доходов по налогу на профессиональный доход, которая бесплатно формируется в Мобильном приложении РНКБ в течение нескольких минут.