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Экономика12 мая 2021 12:07

РНКБ начинает кредитование самозанятых

Максим ПАНФИЛОВ
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Банк РНКБ запускает выдачу кредитов для самозанятых на выгодных условиях. Теперь самозанятые клиенты, зарегистрированные как плательщики налога на профессиональный доход (НПД), могут воспользоваться всеми кредитными программами банка, включая льготные, наравне с официально трудоустроенными гражданами. Ранее, до внесения изменений в действующее законодательство, самозанятым был доступен ограниченный перечень банковских программ кредитования.

В настоящее время РНКБ готов предложить официально зарегистрированным самозанятым кредиты для разных целей, в том числе:

- кредит наличными: до 2 млн. руб. на срок до 7 лет, ставка – от 9,9%;

- кредитная карта с бесплатным выпуском и обслуживанием: лимит до 300 тыс. руб. с льготным периодом до 55 дней;

- автокредит: с первоначальным взносом от 15%, сроком до 7 лет, ставка – от 8% годовых;

- рефинансирование потребительских кредитов: до 3 млн. руб. на срок до 7 лет, ставка – от 9,9%;

- ипотека: все действующие программы на покупку жилья на первичном и вторичном рынке, с первоначальным взносом от 10%, ставка – от 5,5%;

- кредит на потребительские цели под залог недвижимого имущества на срок до 25 лет, ставка – от 12,49%.

Напомним, что постановку на учет в качестве самозанятого можно осуществить онлайн без посещения ФНС и банковского офиса. Для этого достаточно заполнить анкету в мобильном приложении банка РНКБ. При этом клиентам, которые подают данные о доходах от профессиональной деятельности через мобильное приложение РНКБ, банк предлагает сниженную процентную ставку по всем кредитным программам.

Для того, чтобы воспользоваться нужной кредитной программой, необходимо подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка, дождаться одобрения и обратиться в офис для получения кредита. При выдаче одобренного кредита нужно предоставить только паспорт и справку о состоянии доходов по налогу на профессиональный доход, которая бесплатно формируется в Мобильном приложении РНКБ в течение нескольких минут.