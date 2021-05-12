В Адыгее нашли тело одного из унесенных течением реки мужчин

Поиски продолжаются

Несчастный случай произошел в районе Хаджохской теснины в адыгейском поселке Каменномостском 8 мая. Троих туристов смыло течением реки.

- Одни из мужчин решил сделать фото на берегу реки «Белая». Он зашел в воду, и его снесло сильным течением. Его приятель пытался помочь, но также ушел под воду. Проходивший мимо 36-летний житель Республики Калмыкия бросился на помощь утопающим, но также не удержался на плаву, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Республике Адыгея.

Тело одного из мужчин нашли 11 мая около двух часов дня. Его выбросило на берег более чем в 60 километрах от места происшествия, на окраине хутора Грозный Майкопского района.

- Двух других мужчин до настоящего времени обнаружить не удалось. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются, - добавили в ведомстве.

Кого именно нашли на берегу, в СК не уточнили.

Ранее "Комсомолка" сообщала о том, что известно о туристах, которых смыло течением реки в Адыгее.