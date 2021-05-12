Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам в рублях

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Банк Уралсиб повысил ставки по линейке рублевых вкладов. Ставки были повышены в среднем на 0,3 – 0,7 процентных пункта, в зависимости от вида вклада, срочности и других параметров.

У наиболее востребованного депозитного продукта Уралсиба – срочного сезонного вклада «Повышенный процент онлайн», помимо повышения ставок, появилась возможность размещения на новый срок 100 дней. Теперь ставки по депозиту составляют от 3,8% до 5,2%, в зависимости от срока вклада и способа открытия. При открытии вклада в онлайн-банке ставки составляют до 5,2% годовых, при открытии вклада в офисе банка ставки – до 5% годовых.

Пополнение и расходные операции по вкладу «Повышенный процент онлайн» не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых). Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов банка по соответствующим сумме, валюте и сроку.

Подробную информацию и полные условия по вкладам можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».