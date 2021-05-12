Фото: sochi.ru.

Уголок с криптомериями восстановят в Сочи. Участок с деревьями будет расположен на верхней Приморской набережной. Об этом сообщили в мэрии курорта.

Саженцы этих редких вечнозеленых деревьев из семейства кипарисовых Криптомерия японская были высажены здесь почти сто лет назад.

Повышенное внимание к этим деревьям со стороны туристов стало одной из причин гибели газона вокруг криптомерий.

На днях озеленители высадят декоративные кустарники, а вокруг них выложат диким камнем. Такая мера позволит сохранять необходимую корням влагу и защитит растения от пересыхания в жаркий период.