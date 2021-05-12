Пара туристов из Москвы застряла в ущелье Сочи

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Днем 11 мая туристы из Москвы (муж и жена) отправились в путешествие по каньону реки Большая Хоста на каньонах. Однако разгулявшаяся стихия не дала паре спокойно пройти испытание, сильное течение горной реки унесло их снаряжение. Мужчина чудом сумел дозвониться спасателям, после чего на место сразу выдвинулась оперативная группа. Об этом «КП»-Кубань» рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

- Спустившись в каньон, спасатели начали искать пару на территории ущелья «Белые скалы». С помощью альпинистского снаряжения и мотолебедки спасатели эвакуировали туристов из каньона высотой около 200 метров на берег, медик отряда оказал им первую помощь, после чего их отправили в город, - уточнили в ведомстве.

Сейчас с туристами все в порядке, они продолжили свой отдых.